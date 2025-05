De Ferrari a Bentley, ferro-velho milionário é paraíso das peças em Dubai

Um cemitério de carros em Dubai, nos Emirados Árabes, traz alguns grandes achados de veículos bastante exclusivos. Dentre eles estão unidades de marcas famosas com Bentley, Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin e Maserati.

Os modelos estão nos mais diferentes níveis de danos. Por exemplo, um Lotus Eletre amarelo não possui defeitos estéticos, apenas teve um problema de suspensão e por isso não pode mais ser utilizado. Aparentemente, o problema teve origem em uma enchente.

O bom estado dos carros no local é um alento para os donos de supercarros que porventura precisem de peças de reposição, já que no ferro-velho elas podem ser mais baratas do que as novas.

Ainda há um local no ferro-velho onde se concentram muscle cars americanos, de marcas como Ford, Chevrolet e Dodge, fornecendo peças de reposição para atender a demanda desse mercado. Há também um local com Hummers e outros modelos.

Outra coisa que chama a atenção no local são as cores dos carros, já que supercarros costumam ter cores vivas muitas vezes, diferentemente dos veículos normais.

Confira um vídeo do local: