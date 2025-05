Por que Cadillac coberto por concreto está estacionado em garagem dos EUA

Um carro coberto por concreto rouba a cena em uma garagem na frente do Smart Museum of Art, em Chicago, nos Estados Unidos. O sedã de três volumes é um Cadillac DeVille 1957 e é uma obra de arte encomendada de um artista alemão que fez o mesmo com outro veículo em sua terra natal e ficou famoso por isso.

O que aconteceu

Uma escultura estranha chama a atenção das pessoas nos Estados Unidos. Porém, ela é na verdade obra de um artista que fez o mesmo em 1969 na Alemanha. Wolf Vostell encaixotou seu Opel Kapitän em sua cidade natal, Colônia. Foi uma forma de arte que ele encontrou para protestar em uma vaga de estacionamento público em frente a uma galeria.

Ele despejou concreto em seu carro com ele ainda funcionando e com rádio ligado dentro. A obra foi vista por muitas pessoas, mas também as frustrava devido ao espaço ocupado.