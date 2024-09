Golpe do QR Code: bandidos inovam para usar bikes do Itaú sem pagar

"A Tembici utiliza os canais de comunicação para orientar os usuários sobre o uso do sistema, reforçando que a retirada e devolução das bicicletas só é confirmada após a luz verde ser acesa e um sinal sonoro ser emitido, garantindo assim o uso e travamento da bike", disse a empresa.

"Todas as viagens realizadas com as bicicletas compartilhadas são monitoradas, e quando situações do tipo são relatadas, a equipe da Tembici entra em contato com o usuário para verificar a situação e evitar cobranças indevidas. Em caso de bikes extraviadas, a recuperação é acionada, uma vez que 100% da frota possui GPS", completou.

A orientação em caso de qualquer ato de vandalismo ou comportamento suspeito seja presenciado que entrem em contato por meio dos seus canais oficiais de comunicação.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil diz que não existem registros de ocorrência sobre este fato na delegacia da área. "É necessário que a empresa Tembici e o Banco Itaú se manifestem, procurem a delegacia e apresentem informações sobre os casos", diz a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Também entramos em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que afirma que a corporação emprega policiamento na região e intensifica as abordagens e revistas aos cidadãos em conduta suspeita. Havendo constatação de flagrante delito, os envolvidos serão presos.