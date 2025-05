Difícil de ser ignorado, Honda Fit convertido em Batmóvel é posto à venda

Um Honda Fit chamou a atenção em Knoxville cidade do estado norte-americano do Tennessee. O modelo foi radicalmente alterado na traseira para se parecer com um Batmóvel, porém a frente conserva suas linhas originais.

O carro está sendo vendido atualmente por cerca de US$ 3.400. Ele tem barbatanas grandes em cada lado acima das rodas e muita fibra de vidro. Além disso, foi pintado de preto e tem rodas na mesma tonalidade.

Segundo se diz, o modelo ainda é funcional, e promete consumo médio de 22,5 km/l. Seu hodômetro marca pouco mais de 172 mil km e o câmbio é manual.

Confira mais detalhes aqui.

