Após adquirir Porsche raro, Neymar compra SUV da Ferrari de R$ 7,7 milhões

Depois de comprar um raro Porsche 911 GT3 RS avaliado em cerca de R$ 4 milhões, Neymar adquiriu outro carrão, ainda mais caro e exclusivo.

Segundo fotos publicadas no perfil oficial do atacante do Santos no Instagram, seu novo "brinquedo" é um SUV de luxo que virou queridinho entre as celebridades: a Ferrari Purosangue, primeiro utilitário esportivo da marca italiana.

Com preço médio de R$ 7,7 milhões segundo a Tabela Fipe, a Purosangue de Neymar é da cor preta, como revela imagem do veículo ainda no contêiner, antes da entrega ao seu proprietário. Outra foto publicada pelo atleta nas stories do Instagram mostra soleira da porta em fibra de carbono com o nome do dono: Neymar Jr. A imagem também mostra o tapete da Ferrari, exibindo o nome do modelo na cor vermelha.