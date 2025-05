R$ 4 mi e rosto de funkeiro: como é o Lamborghini apreendido de MC Ryan SP

Para que o condutor aproveite o melhor do carro, tem três modos de condução: Strada, Corsa e Sport. O primeiro é mais focado em viagens em vias públicas, e os outros dois em performance. As rodas são de 20 polegadas.

Na cabine, há no console central uma central multimídia com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas, parecida com um tablet. Lá estão funções de entretenimento e informações e regulagens do carro, como posição de bancos e ar-condicionado.

O Lamborghini Huracán já foi substituído na linha da marca italiana pelo Temerario. Com um motor V8 a combustão, ele conta com três outros elétricos que lhe geram 920 cv de potência, um zero a 100 km/h em 2,7 segundos e uma velocidade final de 343 km/h.

Entenda o caso

Ryan foi preso na madrugada de sábado (10) após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde se apresentou. Em audiência de custódia, a Justiça paulista determinou o pagamento de fiança de R$ 1 milhão para que ele respondesse em liberdade.

A defesa de Ryan recorreu. No pedido liminar de habeas corpus, o advogado Matheus Bottene Pacífico pediu a redução do valor, por entendê-lo como "desproporcional". No sábado, o juiz considerou "o valor do dano supostamente causado, a gravidade dos crimes em que o autuado hipoteticamente incorreu e a capacidade financeira evidenciada pelo veículo de alto padrão" para definir a fiança de R$ 1 milhão.