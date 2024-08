Carro elétrico é o futuro? Motoristas de app relatam vantagens e perrengues

"Contar com veículos eletrificados na indústria de aplicativos por mobilidade no Brasil passa a ser uma realidade. Não apenas ampliamos nosso portfólio, como passamos a oferecer alta tecnologia nas viagens para passageiros e motoristas parceiros, reforçando a 99 como número um no país neste segmento", afirmou.

Segundo ele, os motoristas de aplicativo que utilizam veículos eletrificados na plataforma da 99 desfrutam de diversos benefícios significativos. Um dos principais é a economia substancial nos custos de abastecimento. Segundo dados da 99, os motoristas podem reduzir em até 80% os gastos com combustível ao utilizarem carros elétricos em comparação com veículos a combustão. Esses dados foram obtidos através de testes realizados em mais de 550 mil quilômetros rodados com carros eletrificados.

Uma pesquisa realizada entre motoristas e passageiros também aponta que os veículos elétricos e híbridos proporcionam uma viagem mais confortável, o que melhora tanto a jornada do motorista quanto a experiência do passageiro.

Motoristas que utilizam veículos eletrificados tendem a receber avaliações mais altas dos passageiros, geralmente entre 4.9 e 5.0, e acabam ganhando mais gorjetas no final das corridas.

A Uber adotou iniciativa semelhante com o lançamento da categoria Green, que oferece exclusivamente carros elétricos, com tarifas mais acessíveis para os passageiros e ganhos maiores para os motoristas parceiros. A introdução reflete um aumento significativo na adoção de veículos elétricos na plataforma, com um crescimento de 120% em São Paulo e mais de 500% em todo o Brasil no último ano.

A nova categoria será inicialmente disponibilizada em bairros selecionados de São Paulo, com planos de expansão futura. Para utilizar o serviço, os usuários simplesmente precisam selecionar a opção Uber Green no aplicativo ao definir o ponto de origem e destino de sua viagem.