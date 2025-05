Como carro autônomo decide quem vai proteger ou atingir em um acidente?

Chineses e alemães recorrem a suas escolas filosóficas para debater o tema Imagem: Divulgação

"Segundo nossos resultados, as pessoas preferem viajar num carro que as salve a qualquer custo, embora essa não seja sua preferência moral", explicou à imprensa Jean-François Bonnefon, um dos autores do estudo.

Esse impasse, destacou o MIT, resume o desafio: a solução ética pode ser o fracasso comercial, e vice-versa.

Primeiras leis já existe

Diante da hesitação da indústria em tocar publicamente no assunto, autoridades governamentais passaram a agir.

A Alemanha foi pioneira ao estabelecer princípios: vida humana em primeiro lugar sempre - e nada de algoritmos decidindo quem vive com base em idade, gênero ou qualquer critério.