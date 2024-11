Jeep Day, 9/11: entenda datas que viraram festivas para as montadoras

No universo do automóvel, algumas datas são relacionadas a carros, seja por iniciativa de suas fabricantes ou dos próprios fãs. Dois casos são mais famosos. E de um deles pudemos relembrar no segundo sábado deste mês de novembro, dia 9.

Foi, portanto, o dia 9/11. Já deu para saber a que carro esta data está relacionada, né? Ele mesmo, um dos esportivos mais emblemáticos da história: Porsche 911.

Nas redes sociais, foram muitas as homenagens dos fãs do modelo na data. Além disso, coincidência ou não, 9 de novembro foi o dia escolhido pela concessionária Porsche Center São Paulo, na Vila Olímpia, para encerrar a exposição em homenagem aos 50 anos do 911 Turbo.