Ford F-150 2025: como anda e quais as novidades da picape grande

Embora discretas, as mudanças podem dar uma injeção de ânimo na F-150 no Brasil. Apesar de este modelo ser o veículo mais vendido dos Estados Unidos (junto com outros produtos da Série F), aqui a história é diferente. Considerando apenas as grandes a gasolina, no Brasil a 1500 lidera em 2024 (1.186 emplacamentos).

A segunda colocada é a Silverado, com 1.135 e a terceira, a RAM Classic (bem mais em conta que os demais produtos), com 1.111. As três têm praticamente um empate técnico. Já a F-150, quarta e última colocada, aparece bem atrás, com 345 unidades vendidas. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Quando um modelo é importado, ir mal no mercado (na comparação com a concorrência) pode não estar relacionado apenas à aceitação do público, mas também à capacidade da marca de importar unidades ao País. Muitas vezes, não há ampla disponibilidade de produtos para o mercado externo.