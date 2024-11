Com novo motor, Rampage agora manda bem com diesel; veja a avaliação

Bighorn Imagem: Rafaela Borges/UOL

E, nesse aspecto, a Rampage 2.2 turbodiesel evoluiu muito, pois o torque (mais alto que o das versões a gasolina, inclusive) é entregue em baixa rotação. Isso dá força à picape na hora de ganhar velocidade, e também se for necessário levar muita carga.

Com essa evolução, a Rampage a diesel se torna uma boa opção para quem viaja muito e por longas distâncias, pois oferece bom desempenho aliado à autonomia. Autonomia que as versões a gasolina ficam devendo.

