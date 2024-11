Rampage ganha novo motor e versão de entrada inédita; veja o que muda

A BigHorn começará a ser vendida nas próximas semanas. Por isso, a RAM optou por postergar a divulgação de seu preço exato - que ficará na faixa entre R$ 230 mil e R$ 240 mil. As demais versões chegam agora às concessionárias. A Rebel sai por R$ 259.990 com o motor a diesel e R$ 264.990 com o a gasolina. Na Laramie, são R$ 272.990 e R$ 277.990, respectivamente. A R/T tem apenas o Hurricane. O preço sugerido é de R$ 295.990.

Nova Big Horn e outras mudanças

Na Rampage, cada versão tem sua identidade de grade, que pode investir no preto ou cromado. A BigHorn também ganhou uma identificação exclusiva. Na nova opção de entrada, há filetes brilhantes e contorno cromado.

Imagem: Divulgação

Os cromados também estão nos retrovisores externos e no para-choque traseiro. As rodas têm 17 polegadas. No capítulo equipamento, a Rampage Bighorn tem algumas coisas a menos que as demais versões. Os bancos são revestidos de tecido, com partes de couro.

Além disso, não há ajustes elétricos para o motorista. A BigHorn perde ainda a maior parte das assistências ADAS. Não há ACC, sistema de manutenção em faixa e frenagem autônoma de emergência. Por outro lado, o modelo mantém coisas como painel de instrumentos digital, multimídia, saídas de ar atrás, diversas entradas USB e carregador de smartphones sem fio.