Mercedes-Benz muda estratégia para sair da 'lanterna' do mercado de luxo

Em maio deste ano, a BMW lançou o 530e (híbrido plug-in) por R$ 574.950. Na época, custava R$ 65 mil a menos que o Classe E (híbrido leve), cuja nova geração chegou no início do ano.

Em seguida, a Mercedes-Benz mudou as coisas no Classe E para a linha 2025. Manteve a versão E 300, mas com menos equipamentos (perdeu, por exemplo, a suspensão adaptativa) e preço atualizado para R$ 578.900.

A linha GLC (SUV e cupê) também passou por adequação à realidade. A nova geração foi lançada no fim do ano passado e, na linha 2025, o modelo recebeu um pacote de funcionalidades digitais comandadas por meio de app em smartphone. Os preços caíram até R$ 70 mil (caso do cupê).

Agora, o SUV GLC sai por R$ 509.900 (nesse caso, são R$ 21 mil a menos do que na linha 2024), mas dá para conseguir descontos nas concessionárias (tenho relatos de uma compra recente por R$ 495 mil). Ainda é bem mais que a versão equivalente do X3, a R$ 433.950. Porém, o Mercedes-Benz traz como vantagem estar disponível em uma novíssima geração, enquanto o BMW está prestes a mudar (o modelo atualizado, completamente novo, já foi apresentado na Europa).

O líder do segmento é o Volvo XC60, com tabela entre R$ 449.950 e R$ 525.950. Porém, como o XC90 acaba de passar por uma grande atualização mundial (a versão renovada ainda não chegou ao Brasil), é esperado que o mesmo ocorra, em breve, com o SUV médio da marca sueca.

Carro tem de valer o que custa

O preço alto foi a principal razão da queda nas vendas dos Mercedes-Benz no Brasil? Pode haver outros vários fatores envolvidos. Porém, fato é que as reduções nas tabelas surtiram efeito imediato de recuperação no mercado.