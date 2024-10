Range Rover 2025 substitui versões a diesel por híbridas com 200 cv a mais

De volta à linha 2025, tanto o Range Rover quanto o Sport agora têm apenas um conjunto, o P550, que é híbrido e entrega 550 cv de potência. Ambos já tiveram esse tipo de conjunto, na linha 2023. Porém, era o P510, com 510 cv.

Range Rover Sport ganha telas para passageiros de trás na versão Autobiography Imagem: Rafaela Borges/UOL

As versões híbridas, porém, não foram oferecidas na linha 2024, que tinha apenas a D350 (a diesel, com 350 cv). Agora, o conjunto que combina o 3.0 seis-cilindros a motor elétrico está 40 cv mais potente que o antigo P510, e ganha 200 cv ante o disponível na gama 2024.

O torque é de 81,6 kgfm. No caso do Range Rover Sport, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,9 segundos, de acordo com informações da fabricante. A autonomia no modo elétrico dos híbridos plug-in (recarregáveis na tomada) é de 103 km e a bateria tem 31,9 kWh.

Range Rover 2025 Imagem: Rafaela Borges/UOL

De toda a linha Range Rover, o Sport é o que ganha mais atualizações. Entre elas, telas para os passageiros de trás, faróis digitais de LEDs, eixo traseiro esterçante (em 7,2 graus) e suspensão adaptativa com sistema que ajuda a reduzir a inclinação em curvas.