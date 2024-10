Hyundai brilha nas vendas de outubro; veja o ranking da 1ª quinzena

A Hyundai tem muito a celebrar neste mês. Na primeira metade de outubro o Creta, que havia perdido espaço pouco antes da chegada da renovada linha 2025, voltou a vender bem. Além disso, a montadora tem o produto que é líder do ranking de emplacamentos no período.

Nem Strada, nem Polo. De 1º a 15 de outubro, o carro que liderou as vendas no mercado brasileiro foi o HB20. O hatch acumulou 7.465 unidades, boa vantagem ante o produto que ficou com o segundo lugar, a picape da Fiat (6.271 exemplares emplacados).

O terceiro lugar ficou com o Volkswagen Polo, que registrou 5.335 emplacamentos no período. O Onix foi quarto colocado, com 4.833, enquanto o T-Cross fechou a lista dos cinco carros mais vendidos na primeira quinzena (4.401).