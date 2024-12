Por que Brasília virou a capital dos carros eletrificados em apenas 2 anos

Pernambuco e Rio Grande do Norte, outros estados que têm isenção total de IPVA para elétricos, não tiveram o mesmo sucesso com a descarbonização, com renda per capita de R$ 1.373 e R$ 1.113, respectivamente. Mesmo com a política, o estado pernambucano tem apenas 2,5% da frota de eletrificados do país e o potiguar, 1%.

As marcas preferidas

As marcas mais populares entre os brasilienses refletem o cenário nacional, com apenas uma mudança: a liderança é da BYD, e não da Toyota, que tem híbridos mais acessíveis e domina o mercado brasileiros. No Distrito Federal, a BYD tem 30% de participação, seguida pela Toyota (26,7%) e pela GWM (12,9%).

Entre os carros, Toyota Corolla Cross tem a preferência, seguido por Corolla, BYD Song Plus, Dolphin, Dolphin Mini e GWM Haval H6.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.