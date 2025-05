Nada de dois homens em uma moto: bandidos têm novas táticas para assaltos

Durante anos, bastava avistar dois homens em uma moto vindo em sua direção — especialmente em uma rua deserta ou parado no trânsito — para acender o alerta. Esse tipo de abordagem se tornou o pesadelo do motorista urbano, principalmente em grandes cidades como São Paulo, onde a imagem da "dupla na moto" virou sinônimo de assalto à mão armada.

Mas a realidade mudou. O que antes era um padrão facilmente reconhecível virou alvo direto da polícia — e os criminosos, por sua vez, se adaptaram. O modus operandi evoluiu. E hoje, os assaltantes apostam em estratégias mais elaboradas para surpreender a vítima e escapar da vigilância das autoridades.

Operação Impacto apertou o cerco

Desde 2023, a Polícia Militar intensificou as ações por meio da Operação Impacto, que já resultou em mais de 220 mil prisões, 11 mil armas apreendidas e 2 milhões de motocicletas vistoriadas em todo o estado. A pressão surtiu efeito: só no primeiro bimestre de 2025, os roubos de motos na capital caíram 3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).