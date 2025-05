Carro emporcalhado: passageiro pode pagar até R$ 350 se sujar um Uber

Quem nunca derrubou um copo de café no banco do carro ou pisou no tapete com o sapato cheio de lama? Acidentes acontecem, claro. Mas quando a sujeira ultrapassa os limites do aceitável, pode doer no bolso - e não é pouco. Usuários de Uber podem ser cobrados em até R$ 350 por deixar o carro do motorista parceiro em estado lastimável.

A taxa de limpeza, que começa em R$ 50, é prevista pela plataforma para compensar motoristas que precisam parar de trabalhar para lavar o veículo após um passageiro desleixado. O problema é que, segundo relatos, tem gente que exagera - e muito.

"Já tive que limpar vômito às 4h da manhã. Era uma passageira que saiu de uma balada, entrou bem, mas no meio do caminho passou mal e nem pediu desculpas", conta Rodrigo Santana, motorista há cinco anos. "O pior é que depois disso precisei cancelar outras corridas e perdi quase metade do que tinha feito na noite."