Caçador de traição: minirrastreador no carro vira febre, mas uso é legal?

Os minirrrastreadores se tornaram tão populares que até mesmo as gigantes de tecnologia Apple e Samsung oferecem produtos do tipo.

Com equipamentos como a Airtag, da Apple, pessoas podem rastrear os próprios carros a distância, para ter certeza de que o manobrista deixou o veículo no estacionamento; encontrar o automóvel em caso de furto e até mesmo monitorar filhos, funcionários e companheiros.

Com variações na qualidade do acabamento e tecnologia embarcada, em geral, os minirrastreadores cabem na palma da mão e podem ser guardados em qualquer lugar. Utilizando um aplicativo de celular, é possível ter a localização exata do equipamento, em tempo real, via satélite.