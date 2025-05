Pegadinha: 7 carros que vieram para bombar, mas saíram de linha rapidamente

O Tiggo 3X, uma evolução do Tiggo 2, jogava no time de SUVs mais baratos do Brasil, mas deixou de ser vendido apenas 11 meses após o lançamento. O modelo era derivado do antigo Celer, um modelo lançado no Brasil em 2013.

Mesmo com novo motor 1.0 turbo e elementos de estilo diferentes do antigo Tiggo 2, o carro não ficou por muito tempo na linha de fabricação de Jacareí (SP), que, por sua vez, teve a produção interrompida.

Renault Sandero e Logan CVT (2020-2021)

Renault Sandero Intense CVT 2020 Imagem: Divulgação

Quando a Renault atualizou a linha Sandero e Logan, em 2020, incluiu a opção de câmbio CVT para o hatch e o sedã, uma evolução em relação à caixa automatizada Easy'R, que nunca fez sucesso nos modelos. No entanto, um ano e meio depois, a montadora teve que rever a estratégia.

Para instalar a transmissão CVT, foi necessário aumentar a suspensão da dupla, deixando o hatch muito parecido com o Stepway, uma versão aventureira de maior valor agregado. Ao identificar o problema, a marca decidiu manter a opção de câmbio automático apenas no Stepway.