100 km/h na Marginal: superpatinete viraliza com acelerada ilegal em SP

Longe dos modelos básicos disponíveis para aluguel nas cidades brasileiras, o Thunder 3 é voltado para uso esportivo ou off-road. Ele conta com suspensão hidráulica, freios de quatro pistões, pneus largos e um display digital com conectividade via aplicativo e custa em torno de R$ 35 mil. Seu peso e construção robusta o colocam em uma categoria muito diferente da micromobilidade urbana tradicional.

A coluna tentou contato com Matheus Rayk, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

'Superpatinete' é permitido em SP?

Apesar de impressionante, o vídeo também levantou preocupações entre especialistas em trânsito e usuários das redes, principalmente pelo fato de a patinete estar circulando em uma via expressa. A Marginal Pinheiros não é liberada para esse tipo de veículo, independentemente da potência. O Código de Trânsito Brasileiro e as normas municipais de São Paulo impõem regras claras para esse tipo de deslocamento.

Na capital paulista, as patinetes elétricas estão limitadas a 20 km/h e devem circular apenas em ciclovias, ciclofaixas e vias com limite de até 40 km/h. Desde o retorno das operações de aluguel em 2024, a prefeitura reforçou a obrigatoriedade do uso de capacete e proibiu o uso em calçadas. Além disso, só é permitido para maiores de 18 anos e não pode transportar passageiros ou cargas.

Modelos como o Dualtron Thunder 3 ultrapassam os parâmetros técnicos de uma patinete urbana e podem ser enquadrados como ciclomotores, o que exigiria emplacamento, habilitação (ACC ou categoria A) e equipamentos de segurança específicos. Circular com um veículo desse tipo em vias públicas sem esses requisitos pode resultar em multa, apreensão e outras penalidades.