Por que tantas motos circulam de forma irregular e parece que nada é feito

O que diz o poder público

Questionado, o Detran-SP afirma que realiza constantes ações de fiscalização de veículos, como as chamadas ODSIs (Operações Direção Segura Integrada), que incluem a checagem de motocicletas. As ODSIs tiveram um aumento de 78% das abordagens de janeiro a setembro de 2024, comparadas com igual período de 2023, acrescenta.

O órgão informa, ainda, que valores arrecadados com multas são revertidos em ações e aquisição de equipamentos.

O Fundo de Multas é destinado a ações do Detran-SP e da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) para policiamento ostensivo e preventivo do trânsito. Em 2023, foram R$ 364,5 milhões do Fundo para educação, conscientização, fiscalização e melhorias da segurança viária, acrescenta o Detran-SP.

A SSP-SP informa que, de janeiro a setembro de 2024, o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (CPTran) fiscalizou mais de 70.628 motocicletas e removeu cerca de 9.661 veículos. Em 2023 foram fiscalizadas mais de 74 mil motocicletas, sendo 13.934 removidas.

"O CPTran desenvolve operações e fiscalização de trânsito no trecho urbano, bem como atividades educativas, na capital e em todo o território estadual, com base no planejamento inteligente, com o objetivo de reduzir os indicadores criminais e os sinistros de trânsito, principalmente os óbitos", diz o órgão.