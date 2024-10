Carro de locadora: saiba quando seminovo é roubada ou um bom negócio

De fato, carros de locadoras estão em constante atividade, muitas vezes sendo alugados por diferentes motoristas com estilos de direção variados. Esse uso contínuo é um ponto de alerta, mas não um impeditivo. No entanto, a situação se agrava quando ele foi utilizado como automóvel de aplicativo ou outros tipos de serviço. Veículos desse tipo podem rodar muito mais do que o esperado para modelos de uso pessoal.

Estudos apontam que motoristas de aplicativo chegam a rodar de 40 mil a 80 mil km por ano, enquanto a média nacional é de 15 mil km anuais. Essa quilometragem elevada resulta em maior desgaste de componentes mecânicos, suspensão, freios e pneus, o que pode significar custos inesperados para o próximo dono.

Mesmo com manutenções periódicas, o desgaste de peças submetidas a esse tipo de uso é acelerado. Por isso, ao comprar um carro que pode ter sido de aplicativo, é fundamental considerar a necessidade de manutenções mais frequentes e a possibilidade de substituições de peças caras a curto prazo. Por outro lado, pode ser mais seguro do que uma compra pela internet de um usuário desconhecido, por exemplo, pois nada garante que esse automóvel também não passou por uso intenso.

Além do risco de uso severo, há outros aspectos a serem considerados ao optar por um carro de locadora:

1. Quilometragem que não 'assusta': Embora as locadoras tenham veículos com quilometragem certificada, como é o caso da Unidas e da Localiza, o comprador deve ficar atento a um ponto. Muitos destes carros, especialmente os de aplicativos, são vendidos com quilometragem relativamente baixa, mas não para a idade do carro. Isso pode ocorrer porque as locadoras tendem a vender os modelos em um momento estratégico, após terem rodado bastante em um curto período de tempo.

2. Desgaste sutil: ele não é apenas mecânico. O interior do veículo também pode sofrer muito com o uso constante. É comum que carros de locadora apresentem bancos e painéis com sinais de desgaste prematuro, devido ao fluxo contínuo de diferentes usuários.