Novo diesel pode causar problemas em picapes e SUVs que rodam pelo Brasil?

Camilo destaca que a ANP realiza auditorias frequentes para garantir que as distribuidoras estejam em conformidade com os regulamentos, mas o Brasil, por sua vasta extensão territorial, possui muitas usinas e distribuidoras, e algumas vezes ocorrem falhas.

Na prática, para picapes e SUVs, os possíveis problemas não são causados diretamente pelo biodiesel, como muitos temem, mas por eventuais falhas qualidade do produto.

"Se o biodiesel for contaminado, isso pode causar entupimento de filtros e até danos no motor, mas isso não é algo exclusivo do biodiesel. Pode acontecer com qualquer combustível que não tenha sido transportado e armazenado corretamente", disse o especialista.

Impactos econômicos e ambientais

Além da mudança no diesel, a gasolina passará a ter um mínimo de 22% de etanol, podendo chegar até 35%. Anteriormente, o percentual mínimo era de 18% e o máximo de 27,5%.O governo estima que essas mudanças podem impulsionar investimentos de até R$ 260 bilhões e resultar na redução de aproximadamente 705 milhões de toneladas de CO2 ao longo dos anos.

Especialistas acreditam que o Brasil pode se tornar um líder global na produção de biocombustíveis, aproveitando sua vasta capacidade agrícola e industrial.