Greve no Ibama faz Stellantis mudar estratégia para vender seu novo SUV

A Stellantis demonstra ter aprendido com os problemas do lançamento da Fiat Titano, quando a picape foi duramente impactada pela greve dos servidores do Ibama, resultando em escassez de estoque e vendas frustrantes. Agora, com o lançamento do novo Peugeot 2008, a empresa adotou uma estratégia mais cautelosa, garantindo que o estoque estivesse abastecido antes de apresentar o veículo ao mercado. As filas de espera pelo carro, no entanto, podem chegar a 30 dias.

No lançamento do novo Peugeot 2008, a vice-presidente da Peugeot, Fabiana Figueiredo, foi questionada sobre as dificuldades enfrentadas anteriormente com a Fiat Titano devido à greve dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ela admitiu que a Peugeot foi uma das marcas mais afetadas pela paralisação, mas garantiu que, desta vez, a empresa tomou precauções para evitar os problemas enfrentados anteriormente.

Segundo Fabiana, antes de lançar o novo 2008, a Peugeot se preparou para garantir um estoque adequado do modelo, realizando o evento de lançamento apenas quando as concessionárias já estavam abastecidas.