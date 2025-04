Míni Placa Mercosul vira moda, mas não pode ser instalada em qualquer carro

No entanto, a mesma resolução prevê, no item 2.1.2, que, quando a placa padrão não couber no espaço do veículo, é permitida uma redução de até 15% nas dimensões, desde que esse modelo esteja homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito - atualmente, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

"Isso se aplica a veículos que, por construção, não comportam a instalação da placa convencional, geralmente por limitações do receptáculo traseiro, algo mais comum em veículos importados", explica Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos e membro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo).

A solicitação da placa menor deve ser feita diretamente ao Detran no momento do emplacamento, com a devida justificativa técnica para o uso do modelo reduzido

Veículos que podem usar a placa reduzida

A geração da Ford Ranger anterior a 2012 não comporta a placa de tamanho normal Imagem: Divulgação

A versão míni é permitida em veículos específicos - no caso, modelos que não preveem local padrão para fixação da placa. Alguns exemplos que já foram autorizados incluem: