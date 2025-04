'Inocência' e likes: o que levou influencers a invadirem shopping com motos

"A gente já vive disso"

Yuri, que tem 60 mil seguidores, já vendeu bala no farol. Degrau, cujo público já passa de 450 mil, era motoboy, começou fazendo vídeos de "grau" (manobras com moto) e hoje viraliza com pegadinhas nas redes sociais. Os dois dizem que encontraram no Instagram uma chance de sair do dia a dia na rua. E que o vídeo da moto no shopping foi, na visão deles, mais uma tentativa de crescer.

"Eu vendia bala, mas meu sonho sempre foi gravar vídeo. Quando conheci o Degrau, ele já era estourado. Me chamou para gravar junto, e a gente viralizou. Hoje já conseguimos ajudar nossas mães, colocar dinheiro em casa de vez em quando", conta Yuri. "A gente não está rico, mas vive disso."

A renda vem da venda de produtos como afiliados e ações com seguidores fiéis. Eles não ganham com a monetização da plataforma - como no YouTube -, mas apostam em audiência para vender. "A gente tem projeto com grupo no WhatsApp, onde divulgamos links de cursos e ganhamos comissão. É assim que a gente faz nosso dinheiro."

"A ideia surgiu na hora"

Segundo a dupla, a invasão ao shopping não foi planejada. "Fui com o Degrau buscar um produto numa loja parceira. Quando saímos, eu falei: 'mano, já entrei de bike uma vez [no shopping], imagina se for de moto'. Nunca ninguém tinha feito isso. Aí entramos", diz Yuri. "Na maior inocência."