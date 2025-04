Montadoras preparam 'atestado de saúde' para situação da bateria do carro

A marca também conta com o programa Toyota Seminovos Certificados, que realiza uma inspeção criteriosa do sistema de eletrificação, e com o Toyota 10, que oferece até 10 anos de garantia para veículos híbridos fabricados a partir de 2020 - incluindo a bateria. Apesar disso, o estado da bateria não pode ser consultado diretamente pelo motorista, como fazemos com a bateria do celular.

Outras empresas também estão de olho nesse novo padrão de transparência. A Caoa Seminovos, por exemplo, utiliza uma ferramenta de diagnóstico que permite avaliar todo o ciclo de vida dos veículos eletrificados, analisando idade, ciclos de carga e comportamento de condução.

Embora não forneça um certificado formal, a empresa afirma que todas essas informações são disponibilizadas ao comprador no momento da venda. E todos os seminovos vendidos pela Caoa contam com um ano de garantia.

Nem todas, no entanto, já embarcaram nessa tendência. A GWM informou que suas concessionárias não realizam avaliações do estado da bateria e que, atualmente, os veículos da marca não possuem recursos internos que permitam esse tipo de diagnóstico para o cliente.

Por que isso importa tanto?

Esse movimento em direção à maior transparência é cada vez mais necessário. O mercado de usados eletrificados está crescendo. Mas, como explicam especialistas, a cautela ainda é fundamental. Paulo Korn, conhecido como "caçador de usados de luxo", lembra que o sistema elétrico dos veículos é altamente protegido e que não é qualquer ferramenta de diagnóstico que consegue acessar todas as informações. Por isso, ele só compra modelos ainda dentro da garantia.