'Amo ser motoboy': a rotina dos cadeirantes que trabalham como entregadores

Ele sofreu fratura em quatro vértebras e esmagou a medula. "O médico disse: 'Você caiu da moto, esmagou a medula e não vai andar mais'. Aí eu fiquei doido. Não admitia."

A reabilitação não foi só física. Ele tentou tirar a própria vida três vezes. "Eu imploro perdão para Deus todo dia por isso. A gente não tem o direito de tirar a própria vida."

O ponto de virada veio sozinho, em um momento de silêncio. "Puxei a cadeira e falei: 'Se eu tiver que aceitar viver em cima de você, vou aceitar. Mas quero saber se você vai me aceitar. Porque se você não me aguentar, eu vou te destruir no meio. Você não vai me destruir'. A partir dali, eu meti marcha na vida."

Hoje, Juliano é motoboy com moto adaptada com uma rampa, para que possa pilotar em sua cadeira de rodas. E é orgulhoso do que conquistou: "você não tem ideia do prazer que é estar em cima da moto. Buscar e levar. Tomar chuva, andar por aí. Tem coisa melhor?"

"Não existe trabalho para PCD cadeirante. Nenhuma empresa contrata"