Por que nem carro blindado é sinônimo de segurança no Rio de Janeiro

Blindado não é invulnerável. E no Rio de Janeiro, onde criminosos circulam com fuzis de uso militar, essa frase deixou de ser uma constatação técnica para virar uma triste realidade.

Em 2024, o estado do Rio terminou o ano com uma marca histórica na apreensão de fuzis: 732 armas foram tiradas de circulação, um aumento de 20% em relação a 2023, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Desde 2007, mais seis mil fuzis foram apreendidos no estado.

Durante a 15ª edição da LAAD Defence & Security, principal feira de defesa e segurança da América Latina, o governador Cláudio Castro (PL) comparou com o estado do Ceará, que apresentou números de segurança piores do que os do Rio de Janeiro, onde foram apreendidos apenas 78 fuzis. Segundo o político, 90% deles vieram dos EUA e entraram no país através de Paraguai, Colômbia e Chile.