Por que Fiat Uno passa 'tranquilo' em enchentes e carros modernos não

Em toda temporada de chuvas, a mesma cena se repete: ruas alagadas, motoristas desesperados... e, no meio do caos, lá vai ele - um Fiat Uno valente, rasgando a água como se fosse um barco. Enquanto isso, SUVs novinhos, bem mais caros e até mais altos, ficam pelo caminho. Mas será que o compacto da marca italiana é mesmo mais resistente à água? Ou tudo isso é só um exagero da internet?

A coluna foi atrás de respostas e conversou com o Professor Doutor Fernando Castro Pinto, do curso de Engenharia Mecânica da UFRJ, para entender de onde vem essa fama (quase mitológica) do Fiat Uno.

Meme, sim. Mas com um pé na realidade

Segundo o professor, tudo começou com os famosos Unos de firma - geralmente equipados com escadas no teto, usados por empresas de telefonia ou manutenção. Esses carros simples, baratos e valentes enfrentavam qualquer desafio urbano, de buracos a enchentes.