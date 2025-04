Carro nacional, picape: o que já sabemos sobre 4 lançamentos da GWM em 2025

Já a GWM Poer está de olho em um segmento dominado há anos por marcas tradicionais. A picape média deve chegar no fim de 2025, com produção nacional. Ela será oferecida em versões híbridas plug-in, com potência de até 462 cv e torque superior a 76 kgfm, além de tração 4x4, capacidade de carga de até 1 tonelada e reboque de até 3,5 toneladas.

A Poer deve trazer painel digital, câmera de ponto cego, assistentes de condução e conectividade completa com Android Auto e Apple CarPlay.

SUV de sete lugares

Outro destaque para 2025 será um SUV de sete lugares ainda sem nome confirmado no Brasil. Segundo nossa fonte, esse modelo deve ocupar uma faixa acima do Haval H6 e promete conquistar famílias grandes com sua proposta de espaço e versatilidade. É, também, um dos mais aguardados pelas concessionárias GWM no país, pois há expectativa de que o preço seja competitivo para o segmento.

Mas há ainda uma especulação nos bastidores: a GWM está planejando um SUV menor que o Haval H6 feito no Brasil? Procurada pela coluna, a fonte ligada à marca não confirmou o desenvolvimento de um modelo compacto - ao menos, não nos próximos meses. Mas o interesse em atuar em mais esse segmento segue no radar da empresa.