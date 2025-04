Fraude no seguro: golpistas usam IA para fingir problemas com o carro

IA contra IA

Se antes bastava um truque visual ou uma edição amadora para burlar o sistema, hoje os algoritmos embarcados nos apps de seguradoras dificultam bastante a vida de quem tenta fraudar.

"Essas soluções são mais protegidas porque o app precisa estar no celular da pessoa, e ele verifica se está próximo da geolocalização do veículo. As fotos são tiradas ali mesmo, com a câmera do app, o que dificulta fraudes. Você não consegue simplesmente mandar uma imagem qualquer", explica Soares.

Além disso, as seguradoras utilizam algoritmos que detectam padrões específicos de imagem, como brilho anormal, distorções nas bordas ou ausência de metadados compatíveis com a câmera do celular. A IA também é treinada para identificar, por exemplo:

Imagens geradas ou manipuladas digitalmente, com danos irreais ou mal distribuídos;

Placas clonadas ou fotos de veículos que não coincidem com o cadastro do segurado;

Incompatibilidade entre o relato e o tipo de dano apresentado na imagem.

E tem mais: "Depois que a pessoa envia as fotos, a gente também desvia parte desses casos, de forma aleatória, para oficinas credenciadas, que vão checar se o carro está mesmo com aquele dano", acrescenta.