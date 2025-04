Adulterado, item obrigatório vira preocupação para quem tem carro a diesel

Alguns criminosos desviam ou compram essa ureia agrícola e a utilizam ilegalmente para fabricar uma versão falsa do Arla 32, muitas vezes misturando também água comum (em vez da desmineralizada). O produto resultante parece legítimo, mas está longe de cumprir seu papel ambiental - e ainda coloca em risco todo o sistema do carro.

Danos no veículos

"Os danos causados pelo produto adulterado estão associados ao sistema de injeção do Arla, obstrução e danos ao catalisador, e podem chegar até à quebra do motor", alerta Faccio.

O presidente do Instituto Combustível Legal explica que estas situações causam falhas eletrônicas e queima excessiva do diesel, resultando em perda de potência, e eficiência energética, além do fato do aumento de emissão de gases e de ruído incomuns no escapamento.

Com o tempo, as impurezas acumuladas da ureia fora de padrão e da água comum se depositam no sistema SCR (Catalisador de Redução Seletiva), entopem sensores, e podem até obrigar a troca de peças caras como o catalisador e a bomba do Arla.

Para evitar problemas com o Arla 32 falsificado, o primeiro passo é abastecer apenas em locais confiáveis, que tenham certificação do Inmetro e emitam nota fiscal. Também é importante desconfiar de preços muito baixos e embalagens sem selo de qualidade - sinais claros de produto duvidoso. O motorista deve seguir sempre as recomendações do fabricante do veículo e, periodicamente, verificar os sensores e o sistema de injeção de Arla para identificar vazamentos ou falhas.