VW Golf tem retorno confirmado e chega ao Brasil em 2025; veja detalhes

Poucos carros no mundo fazem tanto sucesso como o Volkswagen Golf, que virá ao Brasil em sua geração 'MK8 e meio'. Lendário, completa 50 anos de produção com mais de 37 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo.

O carro utiliza o motor 2.0 TSI com 265 cv de potência e 41,5 kgfm de torque. O câmbio é DSG automatizado com sete velocidades. A aceleração do zero aos 100 km/h é feita em 5,9 segundos.

Por dentro da cabine, o esportivo da Volkswagen tem uma nova central multimídia que ficou bem moderna e converge com os elementos de bordo, trazendo comando de voz inteligente e integração com inteligência artificial via ChatGPT.

História de sucesso

O Golf nasceu enquanto a Volkswagen enfrentava o desafio de criar um carro que pudesse substituir o Fusca e, ao mesmo tempo, atender às novas demandas do mercado europeu por veículos mais modernos e eficientes.