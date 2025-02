Como novo motor pode virar o jogo para carros de Fiat, Jeep e RAM

Segundo carro a sair da linha de produção da planta da Stellantis no Polo Automotivo de Goiana (PE), em 2016, a Fiat Toro precisava de uma novidade para ganhar um fôlego antes da mudança de geração prevista para o próximo ano. A picape, que tinha 30% de participação no segmento em 2019 e emplacava mais de 65 mil unidades por ano, hoje se sustenta na liderança com 19,71% de share, com 53.856 vendas em 2024.

O novo motor diesel 2.2 turbodiesel equipa apenas as versões Volcano e Ranch. Ele entrega 200 cv de potência e 45 kgfm de torque, com câmbio automático de nove velocidades, um ganho de 18% na potência e 29% no torque.

A Fiat conseguiu com o propulsor moderno entregar mais performance e eficiência no consumo. Mais do que isso, deu um novo fôlego para aguarda a nova geração na linha 2027, que deve chegar ao mercado no segundo semestre do próximo ano, quando a Toro completará 10 anos de existência.