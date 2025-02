VW Tera: SUV é visto sem camuflagem antes de lançamento; veja flagra

A Volkswagen lançará, ainda neste semestre, um novo modelo à sua linha de SUV: o Tera, que será posicionado abaixo do Nivus e do T-Cross e fará uma pré-apresentação durante o Carnaval do Rio de Janeiro. O novo utilitário esportivo de entrada da marca foi flagrado em testes, quase sem camuflagem, antes de sua estreia oficial. As fotos foram feitas pelo site Carscoops.

Além do mercado brasileiro, o Tera será voltado para outros emergentes, como a América do Sul e a Índia, e competirá diretamente com modelos como o Fiat Pulse e Renault Kardian. A produção será nacional, na planta de Taubaté (SP). Lembram da história do "novo Gol?" Eis que será esse carro aí.

Durante os testes, o protótipo do Tera estava quase sem camuflagem, com apenas alguns adesivos disfarçando os pára-choques e as unidades de iluminação. O design do Tera apresenta elementos visuais de outros SUVs da Volkswagen e lembra um pouco do Nivus e também do T-Cross.