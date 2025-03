Nissan pode mudar local de produção da picape Frontier; veja detalhes

A Nissan vive boa fase no Brasil, com a popularidade do Kicks produzido no Rio de Janeiro e a expectativa da nova geração do SUV. Globalmente, no entanto, a marca vive por mudanças. A fusão com a Honda não deu certo, e agora surgem rumores sobre mudanças na produção da Frontier.

A picape é um dos principais produtos da marca na América do Sul, mas o baixo desempenho não a favorece no segmento. Recentemente surgiram rumores de que a produção poderia ser levada ao México - o que foi negado pela montadora à coluna.

"A produção continua na Argentina. A Nissan estuda regularmente oportunidades para otimizar suas operações de fabricação. Não anunciamos nenhuma mudança em nossos planos de produção na Argentina", disse a Nissan, por meio de assessoria de imprensa.