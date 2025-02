Kia EV4 é apresentado em duas configurações elétricas; veja detalhes

O desenho, observe, é caracterizado por sua silhueta aerodinâmica, com um capô baixo, perfil fastback e um spoiler de teto exclusivo. O sedã apresenta uma frente elegante com faróis verticais e a assinatura de iluminação Star Map da sul-coreana.

Imagem: Divulgação

A traseira do sedã é definida por um spoiler de duas peças e luzes verticais, complementando a postura ampla e esportiva do veículo. As rodas de 19 polegadas, com um padrão técnico de listras, destacam a estética do modelo.

Já o hatchback EV4, com uma aparência mais robusta, é marcado por pilares C verticais contrastantes e para-lamas com linhas mais geométricas. As rodas usinadas de 19 polegadas também fazem parte de seu design. A traseira do hatchback mantém proporções fortes e linhas bem esculpidas, com lanternas traseiras de posição ampla.

Além disso, o EV4 conta com a versão GT-Line, que traz elementos de design exclusivos, como para-choques dianteiros e traseiros em forma de asa, e rodas triangulares de 19 polegadas, criando um visual mais dinâmico e esportivo.

Apesar das imagens, a Kia não revelou detalhes técnicos a respeito de autonomia do motor ou potência.