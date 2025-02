Honda HR-V terá mudanças no visual e chega em junho; veja o que já sabemos

Outra novidade é que a parte inferior do console central foi ajustada, proporcionando acesso mais fácil ao carregador sem fio e melhorando a ergonomia.

No Reino Unido o modelo ganhou um conjunto híbrido, mas por aqui o HR-V segue com os mesmos motores e versões: o 1.5, de injeção direta e 134 cv de potência, e o propulsor 1.5L VTEC Turbo Flex, com injeção direta e 177 cv - que equipa os modelos Advanced e Touring.

Ao longo de 2024, o HR-V teve 50.735 unidades comercializadas. Entre os SUVs, foi o sétimo com o maior número de emplacamentos.

Sobre o festival

O Festival Interlagos confirmou a presença de 20 montadoras para a edição de 2025. O evento de automóveis ocorrerá entre os dias 11 e 15 de junho, com ingressos a partir de R$ 98. A expectativa do CEO do evento, Marcio Saldanha, é de que mais de 150 mil pessoas visite a experiência que acontece dez dias depois do evento de motos (de 28 de maio a primeiro de junho).