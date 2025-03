Projeto de lei quer criminalizar 'flanelinhas' que exigirem dinheiro

Um projeto de lei (PL) que tramita na Câmara Federal quer tipificar o crime de extorsão praticado pelos guardadores de carros, conhecidos como "flanelinhas", em via pública.

O PL 239/25 altera o Código Penal vigente e está sendo analisado pela Câmara. A proposta é de autoria do deputado General Pazuello (PL-RJ).

Segundo texto do documento, quem exigir ou cobrar remuneração para guardar, estacionar ou vigiar veículo estacionado em via pública, sem autorização do poder público, poderá ser punido com reclusão de dois a oito anos e multa.