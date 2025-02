Lecar planeja fabricar picape híbrida nacional; veja detalhes do projeto

A Lecar pretende lançar uma picape híbrida nacional para brigar no segmento das líderes de mercado. A Lecar Campo terá 4,50 metros de comprimento e 2,70 metros de entre-eixos. De largura mede 1,82 metro e altura de 1,60 m - números próximos a Fiat Strada. Mais uma aposta depois de apresentar um mockup do 459, primeira proposta da empresa.

Híbrida e de tração traseira, a picape terá 165 cv de potência e 26,3 kgfm de torque. Um motor 1.0 turbo (o mesmo usado no Kardian) é usado para carregar as baterias. O gerador é da WEG, com capacidade de 50 kW a 4.500 rpm. A transmissão é do tipo CVT.

A bateria é da Winston, modelo Thunder Sky Winston, e tem capacidade de 18,4 kWh. São 96 células. A autonomia totalmente elétrica é de até 100 km. A autonomia combinada pode chegar a mil km quando abastecida com etanol. Essa, pelo menos, é a ideia.