Estudo mostra aumento da busca por híbridos e queda de carros tradicionais

A solução híbrida permite que os motoristas aproveitem a energia elétrica para deslocamentos curtos, enquanto a motorização a combustão atende a distâncias mais longas. Isso torna os híbridos uma alternativa atraente para os consumidores que buscam sustentabilidade sem abrir mão da praticidade.

No Japão e na China, o interesse por veículos híbridos também segue expressivo, com 43% e 33% dos consumidores, respectivamente, considerando essa opção como próxima aquisição.

Adesão lenta dos elétricos

No entanto, apesar do crescimento dos veículos híbridos, a adesão aos carros elétricos tem sido mais lenta. Embora esses veículos apresentem vantagens ambientais, como a redução de emissões, a infraestrutura de recarga ainda é um desafio, com pontos de recarga limitados e tempos de recarga que podem chegar a até sete horas. Isso pode explicar, em parte, a cautela do consumidor diante da compra de um carro 100% elétrico.

Além disso, o estudo revela que o fator tecnológico continua a desempenhar um papel importante nas decisões de compra dos consumidores. A inteligência artificial nos carros, por exemplo, tem atraído uma resposta positiva, especialmente em mercados como Índia e China, onde mais de 75% dos consumidores consideram os sistemas baseados em IA como um benefício.

Já nos Estados Unidos e no Reino Unido, a aceitação da tecnologia é mais moderada. A implementação de IA, além de contribuir para a segurança e o conforto, promete tornar a experiência de condução mais eficiente e conectada. No entanto, a pesquisa aponta que, apesar do crescente interesse por tecnologia, os principais fatores que orientam a decisão de compra continuam sendo o preço, a qualidade do veículo e seu desempenho.