Visual retrô, modernidade a bordo: Renegade Willys reúne tradição e futuro

Se olharmos desde a oferta dos primeiros motores e câmbio, até a lista de equipamentos de série, podemos dizer que o amadurecimento do Renegade foi acelerado, afinal, uma década não é um período tão grande assim, quando falamos de indústria automotiva.

Também é inegável que, apesar de toda a modernização do produto por fora e por dentro, o design mantém a mesma identidade Jeep. É impossível olhar um Renegade e confundir com qualquer outro concorrente ou até mesmo com seus "irmãos" maiores produzidos em Goiana (Compass e Commander).

A Jeep conseguiu com o Renegade algo que ela carrega com orgulho no seu ícone, o Wrangler. O DNA aventureiro está em cada linha do carro, incluindo itens característicos do jipão, como os faróis redondos separados pela tradicional grade com sete fendas.

Personalidade

E quando falamos do Willys 1.3 turbo de 176 cv e 4X4 então, o simbolismo ganha ainda mais força. Ele possui um design inconfundível inspirado nos modelos Jeep originais da década de 40, com adesivos que remetem aos primeiros modelos produzidos no mundo e a cor Verde Recon, que tem a cara da marca.

Versão topo de gama, o Renegade Willys possui roda 17" com pneus ATR+, que garante máxima capacidade off-road para quem deseja enfrentar terrenos mais desafiadores, teto solar de série, soleira da versão, bancos com assinatura Willys, central multimídia de 8.4" com espelhamento sem fio, quadro de instrumentos digital de 7" colorido e configurável, e ar-condicionado automático de duas zonas.