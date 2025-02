Uber sob investigação: Cade cobra detalhes sobre motoristas desativados

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) solicitou à Uber informações detalhadas sobre sua operação no Brasil, incluindo o número de motoristas ativos, o faturamento da empresa e dados sobre o banimento de profissionais na plataforma.

A companhia foi instruída a fornecer uma lista de motoristas desativados, especificando os motivos de cada banimento e o número total de exclusões nos últimos anos. Embora a Uber tenha a opção de solicitar sigilo sobre essas informações, a exigência do Cade marca a primeira vez que a empresa é solicitada a fornecer esse tipo de esclarecimento no país.

A solicitação do Cade ocorre em meio a uma investigação sobre possíveis práticas anticompetitivas no mercado de transporte por aplicativos no Brasil. A agência de defesa da concorrência abriu um inquérito para verificar se a Uber está abusando de seu poder econômico e restringindo a utilização de ferramentas de transparência por motoristas, como o aplicativo brasileiro GigU.