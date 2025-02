De Leaf a Corolla: veja os carros eletrificados usados mais vendidos

O interesse por veículos sustentáveis tem impulsionado a demanda por modelos elétricos usados. O consumidor enxergou o ponto de desvalorização de um ano a dois de uso e busca a oportunidade do pós-zero.

Corolla lidera híbridos

No segmento de veículos híbridos, o Toyota Corolla liderou as vendas, com 49,4% de participação, seguido pelo BYD Song Plus com 5,3%. O Toyota Prius ficou em terceiro, com 4,4%, e o Toyota RAV4 em quarto, com 3,9%. Os modelos Caoa Chery Tiggo 8 e Volvo XC60 dividiram o quinto lugar, ambos com 3,8%.

No ranking de veículos híbridos mais procurados, o Corolla também ficou em primeiro, com 37,9%, seguido pelo Song Plus, com 5,3%, e o RAV4, com 4,9%.

Em termos de preço médio, o Toyota Prius usado custa, em média, cerca de 50% a menos do que o modelo novo, enquanto o RAV4 tem um preço médio de R$ 189.900, representando 45% de economia em relação ao novo.