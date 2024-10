Para vender mais, Citroën C3 Aircross tem preços reduzidos em até R$ 18.400

C3 Aircross Shine 7L Turbo 200 - De R$ 138.590 para R$ 120.190

No acumulado de vendas de janeiro a setembro, o C3 Aircross tem 0,98% de participação no segmento de SUVs compactos, emplacando 6.451 unidades. A média mensal de venda do SUV é de 717 unidades.

O Citroën C3 Aircross é vendido em versões de cinco e sete lugares, sempre equipadas com o motor 1.0 Turbo Flex 200 que entrega potências de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, já o torque fica em 20,4 kgfm, não importando qual combustível. O motor é ligado ao câmbio CVT que simula sete marchas.

Desde a versão de entrada Feel de cinco lugares, o C3 Aircross vem equipado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, central multimídia, assistente de partida em rampa e sistema de fixação de cadeirinha infantil Isofix, dentre outros itens.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.