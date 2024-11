Geely prepara retorno ao Brasil e lançará SUV para rivalizar com BYD

Geely EX5 tem quadro de instrumentos no estilo tablet e central multimídia flutuante Imagem: Geely/Divulgação

O Geely EX5 chegará para atuar no segmento de SUVs médios. Atualmente, os elétricos em seu segmento são o BYD Yuan Plus e o 'irmão' Volvo XC40. O utilitário tem motor elétrico que entrega potência de 217 cv e torque de 32,6 kgfm, com tração dianteira. O SUV faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos.

O SUV elétrico chinês tem duas opções de bateria. A de menor capacidade tem 49,5 kWh com autonomia de até 440 km, enquanto a maior tem 60,2 kWh, podendo oferecer até 530 km com a carga completa - em ambos os casos, no ciclo chinês CLTC.

Geely EX5 Imagem: Geely/Divulgação

O SUV tem 4,62 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância de entre-eixos. Sai de fábrica com rodas de 19 polegadas, faróis, luzes DRL e lanternas iluminados por LED. A lista inclui ar-condicionado digital de duas zonas, direção elétrica, bancos revestidos em material sintético, central multimídia com tela de 15,4" e sistema de áudio com 16 alto-falantes.