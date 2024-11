Moto Morini: marca italiana estreará no Brasil com três modelos em 2025

A Moto Morini, tradicional fabricante de motocicletas italiano, iniciará suas operações no mercado brasileiro em junho de 2025. As vendas começarão no segundo semestre com três motos inéditas na gama da marca. Elas serão reveladas no Salão de Milão, que abrirá suas portas no dia 5 deste mês.

Para entrar no mercado brasileiro, a Moto Morini iniciará sua produção na Zona Franca de Manaus (AM) em regime de CKD. Serão investidos R$ 250 milhões nos três primeiros anos de operação. O aporte inclui as etapas de estruturação da cadeia produtiva. Parte dos investimentos também será destinado a distribuição, rede de lojas e posicionamento da marca.

A Moto Morini atua em 55 países, sendo seis na América do Sul, e tem nove décadas produzindo motocicletas.