Kardian recebe câmbio manual e fica mais barato que Pulse; veja detalhes

O Renault Kardian Evolution mantém o motor 1.0 TCe Turbo Flex com potência de 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina. Já o torque fica em 22,4 kgfm com etanol e 20,4 kgfm com gasolina. O câmbio manual de seis marchas tem relações longas para ajudar no consumo.

Na cidade, o Kardian manual faz média de consumo de 8,4 km/l com etanol e 12,3 km/l com gasolina. Já na estrada, faz 9,7 km/l e 14 km/l, respectivamente.

O Kardian Evolution manual oferece bom desempenho em acelerações e retomadas de velocidade. O motor responde rápido ao comando do motorista, os engates das marchas são macios e precisos.

Renault Kardian Evolution Manual Imagem: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Renault/divulgação

Neste primeiro contato com o Kardian andamos em trechos de asfalto e também em estradas de terra. A suspensão do SUV de entrada da Renault é bem acertada, sempre privilegiando o conforto a bordo, mesmo em curvas de alta, contendo a rolagem da carroceria. Em estradas de terra, a suspensão consegue filtrar bem as imperfeições do solo.

A nova versão segue o mesmo visual da opção automática, mantendo a grade com acabamento em preto fosco e a ausência do skid plate nos para-choques. Também mantém as rodas de aço de 16" com calotas calçadas com pneus de medidas 205/60 R16. Vem ainda com rack de teto customizável, maçanetas na cor da carroceria e retrovisores com acabamento em Black Piano.